KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.06.2026 09:00:00
Justitia auf Irrwegen: Die Rechtsprechung und der Kampf mit dem KI-Müll
Die Justiz stand lange für Glaubwürdigkeit und Faktentreue. KI machte das zunichte. Schriftsätze und Urteile mit KI-Hilfe beschädigen diesen Ruf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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