Justplanning: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Justplanning hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,83 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 652,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 568,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at