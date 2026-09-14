Justplanning: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Justplanning stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,33 JPY, nach 9,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 646,6 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 637,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at