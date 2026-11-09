JUSTSYSTEMS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JUSTSYSTEMS lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 69,38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 66,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at