JUSTSYSTEMS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JUSTSYSTEMS hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JUSTSYSTEMS 62,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,74 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at