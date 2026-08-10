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10.08.2026 06:31:29
JUSTSYSTEMS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
JUSTSYSTEMS hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JUSTSYSTEMS 62,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,74 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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