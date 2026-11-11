JUTEC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JUTEC veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,93 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat JUTEC im vergangenen Quartal 53,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JUTEC 45,14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at