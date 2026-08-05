JUTEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JUTEC lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68,13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,82 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 44,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at