JUTEC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JUTEC gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,88 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JUTEC ein EPS von 38,26 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 48,40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at