Jutha Maritime hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,01 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jutha Maritime 0,040 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 74,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 886,6 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at