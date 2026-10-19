JV Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JV Group gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JV Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei JV Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat JV Group im vergangenen Geschäftsjahr 1,29 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 193,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JV Group 0,44 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at