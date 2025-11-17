|
JV Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
JV Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1600 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 780,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,44 Millionen USD, während im Vorjahr 0,05 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
