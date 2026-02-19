JV Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JV Group hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JV Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 264,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at