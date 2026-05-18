JV Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JV Group hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 522,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at