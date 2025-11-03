JVC KENWOOD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JVC KENWOOD hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 27,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JVC KENWOOD 37,05 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 89,12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at