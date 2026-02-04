JVC KENWOOD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JVC KENWOOD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,88 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JVC KENWOOD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 93,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at