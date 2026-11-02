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02.11.2026 06:31:29
JVC KENWOOD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
JVC KENWOOD hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,29 JPY, nach 27,59 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat JVC KENWOOD 94,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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