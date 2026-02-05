JVC KENWOOD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JVC KENWOOD hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

JVC KENWOOD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 579,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

