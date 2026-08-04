JVC KENWOOD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JVC KENWOOD lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7,00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,38 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JVC KENWOOD einen Umsatz von 80,20 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at