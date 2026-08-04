|
04.08.2026 06:31:29
JVC KENWOOD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JVC KENWOOD lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 7,00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,38 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JVC KENWOOD einen Umsatz von 80,20 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!