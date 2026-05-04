JVC KENWOOD präsentierte Quartalsergebnisse

JVC KENWOOD hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte JVC KENWOOD einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 626,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JVC KENWOOD 655,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

JVC KENWOOD hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,55 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at