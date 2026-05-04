JVC KENWOOD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JVC KENWOOD präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 30,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JVC KENWOOD 41,74 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JVC KENWOOD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 99,83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 115,21 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 135,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 356,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 370,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at