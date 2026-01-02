JVSPAC Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JVSPAC Acquisition veröffentlichte am 31.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at