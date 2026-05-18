JW hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JW hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 297,00 KRW gegenüber 144,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,54 Prozent auf 243,22 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at