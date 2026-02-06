JW legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JW hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1125,16 KRW, nach 107,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 257,04 Milliarden KRW gegenüber 223,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1608,82 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JW ein Gewinn pro Aktie von 874,00 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 969,04 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte JW einen Umsatz von 887,71 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at