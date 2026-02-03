JW LIFESCIENCE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JW LIFESCIENCE hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 416,77 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1643,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 64,33 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1815,81 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte JW LIFESCIENCE ein EPS von 2841,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 257,83 Milliarden KRW – ein Plus von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem JW LIFESCIENCE 222,48 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

