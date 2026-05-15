JW LIFESCIENCE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JW LIFESCIENCE stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 393,06 KRW. Im Vorjahresviertel waren 394,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,26 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,18 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at