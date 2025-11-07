JW LIFESCIENCE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JW LIFESCIENCE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 291,89 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 437,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JW LIFESCIENCE mit einem Umsatz von insgesamt 56,73 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at