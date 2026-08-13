13.08.2026 06:31:29

JW LIFESCIENCE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JW LIFESCIENCE präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 376,01 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 722,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JW LIFESCIENCE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 56,73 Milliarden KRW im Vergleich zu 62,26 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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