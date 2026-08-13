JW PHARMACEUTICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JW PHARMACEUTICAL hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1144,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -77,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191,10 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 220,27 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at