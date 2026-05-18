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18.05.2026 06:31:29
JW PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JW PHARMACEUTICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1138,00 KRW gegenüber 714,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 199,88 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,24 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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