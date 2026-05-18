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18.05.2026 06:31:29
JW PHARMACEUTICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JW PHARMACEUTICAL hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1144,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 720,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 199,88 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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