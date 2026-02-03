JW PHARMACEUTICAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JW PHARMACEUTICAL hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 757,98 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JW PHARMACEUTICAL 675,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat JW PHARMACEUTICAL im vergangenen Quartal 198,44 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JW PHARMACEUTICAL 187,85 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,61 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 2644,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 774,80 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 719,38 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at