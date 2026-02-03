JW PHARMACEUTICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JW PHARMACEUTICAL hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 757,98 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JW PHARMACEUTICAL noch ein Gewinn pro Aktie von 681,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent auf 198,44 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,61 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2669,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 774,80 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 719,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at