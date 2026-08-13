JW PHARMACEUTICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JW PHARMACEUTICAL hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1144,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -70,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 220,27 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 191,10 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at