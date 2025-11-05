|
JW PHARMACEUTICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JW PHARMACEUTICAL hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1302,32 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JW PHARMACEUTICAL ein EPS von 813,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 178,66 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,58 Milliarden KRW ausgewiesen.
