JW PHARMACEUTICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JW PHARMACEUTICAL äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1302,32 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 807,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat JW PHARMACEUTICAL im vergangenen Quartal 198,58 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JW PHARMACEUTICAL 178,66 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at