JW hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 125,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JW noch ein Gewinn pro Aktie von 310,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 258,18 Milliarden KRW im Vergleich zu 244,09 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at