JW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JW hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 310,00 KRW, nach 181,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat JW mit einem Umsatz von insgesamt 244,09 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at