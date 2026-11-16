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16.11.2026 06:31:29
JWA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
JWA hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,16 Prozent auf 3,1 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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