JX Advanced Metals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JX Advanced Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,42 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at