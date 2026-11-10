JX Advanced Metals präsentierte Quartalsergebnisse

JX Advanced Metals ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JX Advanced Metals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JX Advanced Metals einen Umsatz von 1,39 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at