JX Advanced Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JX Advanced Metals hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 27,06 JPY gegenüber 23,99 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 270,14 Milliarden JPY – ein Plus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JX Advanced Metals 198,02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

JX Advanced Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 112,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 73,53 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JX Advanced Metals mit einem Umsatz von insgesamt 884,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 714,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at