JX Advanced Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JX Advanced Metals veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,72 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte JX Advanced Metals ein EPS von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat JX Advanced Metals im vergangenen Geschäftsjahr 5,87 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JX Advanced Metals 4,69 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at