JX Advanced Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JX Advanced Metals hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JX Advanced Metals 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,39 Milliarden USD – ein Plus von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JX Advanced Metals 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at