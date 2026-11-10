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10.11.2026 06:31:29
JX Advanced Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
JX Advanced Metals lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 50,07 JPY. Im letzten Jahr hatte JX Advanced Metals einen Gewinn von 25,97 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 270,85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 205,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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