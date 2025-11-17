JX Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JX Energy hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,06 HKD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,4 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at