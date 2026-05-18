JX Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JX Energy präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JX Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,5 Millionen HKD im Vergleich zu 14,8 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at