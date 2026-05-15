JX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JX hat am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 48,14 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,40 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,02 Prozent auf 3 043,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 716,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,18 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 79,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11 765,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12 322,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at