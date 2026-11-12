JX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JX hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 37,09 JPY. Im letzten Jahr hatte JX einen Gewinn von 29,47 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 364,72 Milliarden JPY – ein Plus von 19,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JX 2 821,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at