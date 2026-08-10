JX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JX äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 154,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5,400 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 407,83 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 869,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at