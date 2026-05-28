Jyothi Infraventures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jyothi Infraventures ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jyothi Infraventures die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jyothi Infraventures 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 229,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 3,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 INR. Im Vorjahr hatte Jyothi Infraventures 0,410 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 407,54 Prozent auf 25,58 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,04 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at